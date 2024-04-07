PG&E: как уменьшить счета за электроэнергию

Счета за электроэнергию только растут, поэтому многие люди все больше задумываются, как можно сэкономить на потребление электричества и уменьшить размеры счетов. Особенно это становиться актуальным в связи с приближением лета, когда использование кондиционеров и бассейнов станет более частым.

PG&E, коммунальная компания, предоставляющая электроэнергию и газ, дает своим клиентам советы, как можно уменьшит размер счета. Инвестировав 200 долларов в энергоэффективные материалы, клиенты могут сэкономить почти 1000 долларов в год.

Например, можно сэкономить в общей сложности $235 в год, если летом использовать вентилятор вместо кондиционера; установить герметичный кондиционер, а также если вокруг него территория расчищена; регулярно менять воздушные фильтры; использовать тентовые покрытия и навесы; закрывать шторы на окнах.

Если разумно использовать некоторые бытовые приборы, то можно сэкономить до $845 в год. Для этого PG&E рекомендует, например, стирать в холодной воде, т.к. около 90% энергии, потребляемой при стирке одежды, используется для нагрева воды. Использование удлинителей с выключателем тоже поможет экономить электроэнергию, т.к. многие компьютеры, телевизоры и другие устройства потребляют электроэнергию, даже когда они выключены, поэтому одним щелчком выключателя можно легко отключить питание нескольких устройств одновременно. Конечно же, нужно отключать электронику (кофеварки, зарядки для телефонов, развлекательные системы и т.п.), когда она не используется.

Яркие режимы дисплея телевизора потребляют значительное количество энергии, хотя часто не нужны для дома. Изменение настроек телевизора может снизить его энергопотребление. Существенно снизить потребление помогают светодиодные лампы, т.к. потребляют меньше энергии и служат дольше, чем лампы накаливания.

Если сделать некоторые обновления в доме, то можно сэкономить до $700 в год: обновите свой старый центральный кондиционер и установите устройство, сертифицированное ENERGY STAR; замените свой старый холодильник – если ваш холодильник был изготовлен в 2001 году или раньше, инвестиции в новую модель могут сразу начать экономить энергию и деньги; улучшите изоляцию вашего дома; установите окна и двери с уплотнителем; обновите газовый водонагреватель, если вашему газовому водонагревателю более 11 лет, его замена, скорее всего, будет экономически выгодна.

Подробнее с советами PG&E можно здесь, на сайте доступен перевод на русский язык.

Ранее сообщалось о том, что клиенты PG&E получат возмещение до $140 по коммунальным счетам в качестве Калифорнийского климатического кредита (California Climate Credit).