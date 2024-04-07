4 апреля компания 99 Cents Only Stores LLC объявила о планах начать сворачивание своей деятельности, таким образом 371 магазин в Калифорнии, Техасе, Аризоне и Неваде будет закрыт. Ликвидационные распродажи уже начались.

Временный генеральный директор компании Майк Симончич объяснил это решение рядом факторов, в том числе серьезными и долгосрочными проблемы в сфере розничной торговли, воздействие пандемии COVID-19, изменение потребительского спроса, рост увольнений и инфляции.

Магазины 99 Cents Only Stores появились в 60-x годах прошлого века и были известны продажей расходных материалов и товаров общего назначения известных брендов с большой скидкой.

Компания 99 Cents Only Stores, LLC заключила партнерские отношения с Hilco Real Estate, которая управляет продажей объектов недвижимости 99 cents, a также определенных приспособлений, мебели и оборудования в магазинах компании.

Власти округа Лос-Анджелес уже выразили обеспокоенность по поводу тысячах работников, которые будут уволены. Супервайзер округа Лос-Анджелес Дженис Хан заявила, что она внесет предложение с просьбой представить отчет о том, как округ может оказать поддержку уволенным работникам из сети.

“У нас есть отдел, который может вмешаться во время такого мероприятия и помочь работникам не только краткосрочной помощью пережить это трудное время, но и профессиональным обучением и поддержкой, чтобы помочь им получить лучшую работу,” – цитирует ее слова CBSnews.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship