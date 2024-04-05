ИнтересноСтатьиНовостиТехнологииФотовидеоЭкономикаЭксклюзив Как в Калифорнии добывают нефть Apr 5, 2024 113 FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedinReddItEmailTelegramVKViber ПО ТЕМЕ War in Ukraine: Patrol Chaplain PG&E: как уменьшить счета за электроэнергию Магазины «99 Cents Only» объявляют о прекращении своей деятельности Клиенты PG&E получат возмещение до $140 по коммунальным счетам Дэвид Духовны снял документальный фильм об украинском ресторане на Манхэттене Виталий Атаев Трошин отправился в Бейкерсфилд с целью ознакомиться с процессом добычи нефти в штате Калифорния