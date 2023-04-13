Бывший губернатор Калифорнии собственноручно заделывает выбоины на дорогах

Всем известно, что калифорнийские дороги – одни из худших в стране, калифорнийцы постоянно на них жалуются. Дождливая зима только усугубила ситуацию – состояние дорог стало еще хуже.

И перед этой проблемой все водители равны, включая бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. На видео, размещенное в Твиттере Шварценеггером во вторник, видно, как он лично ремонтирует огромную выбоину в своем районе Брентвуд.

“Сегодня, после того как весь район был возмущен этой гигантской выбоиной, из-за которой машины и велосипеды уже несколько недель ломаются, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. И вот!” – Шварценеггер подписал свое видео.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

Как сообщают СМИ, представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл сказал, что жители Брентвуда неоднократно обращались к властям с просьбами о ремонте.

Впрочем, Шварценеггер уже подвергся критике калифорнийцев, которые посчитали, что данный акт был специально сыгран на публику.

Согласно заявлению компании Southern California Gas Company, дыра в асфальте, которую заделал бывший губернатор Калифорнии, являлась “служебной траншеей” и скоро должна была быть удалена.