Администрация огайского городка отклонила план расширения Славянской церкви полного Евангелия.

Комиссия по планированию небольшого городка Броадвью-Хайтс, Огайо, единогласно отклонила план расширения Славянской церкви полного Евангелия (существующее здание имеет 11 000 квадратных футов) из-за несогласия местных жителей, которые считают, что текущая деятельность церкви уже нарушает их частную жизнь.

План расширения церкви, находящейся по адресу 5851 Ист-Уоллингс, предполагал пристройку помещения в 4 раза больше, чем здание существующей церкви. Руководство церкви планировало построить двухэтажную пристройку площадью 54 700 квадратных футов, включающую новый зал для служения на 650 мест, зал для общения, детское крыло, кафе, офисы, открытые патио и увеличение парковки.

Во время слушаний представители церкви объясняли, что необходимо “расширить площадь существующей церкви, поскольку она трещит по швам. За последние год или два сюда прибыло много беженцев из Украины из-за войны, и сейчас они даже не могут поместиться в существующем здании”.

Около 20 местных жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от церкви, посчитали, что такое грандиозное строительство значительно ухудшит ситуацию в их тихом районе.

План расширения церкви рассматривался несколько раз, в него вносились изменения согласно пожеланиям Комиссии: пристройку перепроектировали – ее размер уменьшился по сравнению с первоначальным планом, – меняли въезд и выезд. По запросу церкви GDP Group провела исследование дорожного движения на улице Ист-Уоллингс, которое показало, что пристройка церкви и расширение паковки не приведут к дополнительным пробкам на улице, поэтому никаких улучшений дорог не требуется.

Но, как было отмечено Комиссией по планированию города, исследование графика проводилось только по воскресеньям утром и не были включены другие дни недели, когда церковь проводит молитвенные собрания, музыкальные репетиции и молодежные мероприятия.

Местные жители, присутствовавшие на слушаниях, говорили, что их беспокоит шум и трафик, что строительство большой церкви “уничтожит стоимость недвижимости”; обвиняли церковь, что она “не уважает окружающих жителей, потому что они не являются ее частью”. Они также говорили, что ничего не имеют против беженцев и сочувствуют им, но церковь – не отель и они не очень хотят, чтобы на ночлег никто не оставался. Жители считают, что для своего расширения церкви необходимо искать коммерческий район, а не тихий жилой район.

В итоге, Комиссия отклонила текущий, измененный план, но готова одобрить новый, если он на 100% будет отвечать требованиям зонирования и принимает во внимание все, что было сказано на слушаниях 13 марта, и “тогда Совет мог бы принять более правильное решение о движении вперед”.

Как сказал комиссар Брайан Калли, “этот (план расширения) слишком велик для этой территории”.

Пастор Славянской церкви Полного Евангелия Петр Трохименко сообщил Cleveland.com, что церковный совет обсудит будущие шаги.

Ранее сообщалось о гуманитарной помощи вышеуказанной церкви украинским беженцам; в числе прочего, община высылала в Украину медикаменты и бронежилеты.