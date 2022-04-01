Церковь из Кливленда отправляет украинцам бронежилеты и добровольцев

Диакон и администратор Славянской церкви Полного Евангелия Роман Скальский говорит, что в Украине нет семей, кого бы не затронула война. И находясь в безопасности в США, он “чувствует смерть, боль и страдания, которые причиняют нашим близким”.

Поэтому церковь активно помогает украинцам, находящимся сейчас в родной стране. Церковь уже направила в Польшу команду из девяти добровольцев с медикаментами и бронежилетами. Также церковь регулярно организует мероприятия дл сбора помощи и ее отправки украинцам.

Роман Скальский скоро тоже поедет в Польшу и Украину с другой командой волонтеров.

Как Роман сообщил местному изданию, “особенно огорчительно слышать всю ту ложь, которую Путин говорит нашему народу и своему тоже. Ложь , что украинцы — нацисты, или что украинцы ненавидят русских, или что русских преследуют, — все это неправда. Ложь делает его еще более болезненным, и что особенно важно всем знать, так это то, что многие украинцы бегло говорят по-русски, в том числе и я.”