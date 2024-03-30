Закон, подписанный губернатором Роном Десантисом, также предусматривает ограничения использования соцсетей подростками в возрасте от 14 до 15 лет, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, который запрещает заводить страницы в социальных сетях детям до 14 лет и требует получение разрешения родителей для 14- и 15-летних подростков, желающих зарегистрировать аккаунты в соцсетях.

«С социальными сетями, у вас ребенок дома вроде бы в безопасности, но есть хищники, которые могут проникнуть прямо в ваш собственный дом. Вы можете все делать правильно, но они знают, как манипулировать этими разными платформами, что создает огромные проблемы», – заявил Десантис.

Закон, который вступит в силу 1 января 2025, если не будет оспорен в суде, не называет конкретные социальные сети, на которые распространяется его действие. Это одна из первых проблем.

Вопросов к законопроекту очень много, например, один из них – как в глобальном мире социальных сетей власти Флориды будут отслеживать несовершеннолетних из своего штата? Компания «Мета» уже заявила, что соблюдает федеральное законодательство, но согласно новому закону Флориды, ей может грозить штраф до 50 тысяч долларов за каждый инцидент.

Дэвид Эванс говорит, что «зная IP-адрес, вы можете с довольно высокой степенью уверенности найти и определить, находится ли человек во Флориде или нет. Вероятность ниже, если он находится близко к границе штата. Определенно существует множество способов перенаправить трафик в Интернет через другие серверы. VPN — один из способов, которыми люди сознательно пользуются, и на это есть веские причины. Так что для того, чтобы следовать этому закону, необходимо знать, откуда поступает трафик и исходит ли он из Флориды или нет».

Еще одна слабая сторона закона, которую отмечают эксперты, – угроза конфиденциальности данных, поскольку для соблюдения требований штата Флорида все новые пользователи должны будут предоставить личную информацию для верификации возраста.