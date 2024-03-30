Сакраменто провозглашен городом-убежищем и безопасным местом для трансгендеров

В минувший вторник члены городского совета столицы единогласно провозгласили Сакраменто городом-убежищем и безопасным местом для трансгендеров.

Приняв резолюцию, предложенную членом совета Кэти Валенсуэлой, Сакраменто обязуется не использовать городские ресурсы для задержания лиц, нуждающихся в гендерно-подтверждающей помощи или для оказания помощи в обеспечении соблюдения недискриминационных законов в других юрисдикциях.

«Это не символический жест; это обязательная резолюция, которая сегодня более важна, чем когда-либо», — сказала член Совета Кэти Валенсуэла. «Я очень горжусь Законодательным собранием нашего штата за то, как они приняли законы для защиты многих сообществ, включая наше ЛГБТК+-сообщество, но этого недостаточно. Для меня большая честь предложить эту резолюцию, чтобы объявить Сакраменто городом-убежищем для трансгендеров».

Членов городского совета активно поддерживает и действующий градоначальник столицы – мэр Даррел Стейнберг и его коллеги, заявившие, что они пытаются сделать Сакраменто местом, где каждый чувствует себя желанным гостем.

«Нет ничего более важного для людей — особенно для молодежи — знать, что их любят и принимают такими, какие они есть», — сказал мэр Стейнберг.

“Славянский Сакраменто” связался с руководителем ЛГБТ-сообщества Сакраменто Дэвида Хейттумана, чтобы он прокомментировал принятия этой резолюции.

«Единогласное голосование городского совета Сакраменто, одобрившего документ, посылает мощный сигнал инклюзивности, который приветствует и поддерживает транс и небинарных членов нашего сообщества, независимо от того, откуда они приехали. Общественный центр “ЛГБТ Сакраменто” гордится партнерством с городом в качестве поставщика услуг и защитника, который поддерживает доступ к подтвержденному здравоохранению, образованию, экономическим возможностям и культурному утверждению. Чувство безопасности в том месте, которое вы называете домом, наиболее необходимо для процветания, особенно для молодежи и пожилых людей, которые в противном случае могут чувствовать себя изолированными, нежеланными и безнадежными в отношении своего будущего», – заявил Хейттуман в интервью “Славянскому Сакраменто”.

Закон штата Калифорния разрешает доступ к гендерно-подтверждающему медицинскому обслуживанию и запрещает исключения из страхования для такого ухода. Более того, закон SB107, принятый в 2022 году, защищает лиц, ищущих убежища в штате, от судебного преследования за пределами штата, не позволяя правоохранительным органам участвовать в арестах или экстрадициях, связанных с ордерами за пределами штата на основании законов, запрещающих гендерно-подтверждающее здравоохранение в Калифорнии.

За резолюцию высказались десятки членов общины. Денни Мангерс, давний лидер в сфере искусства и сообщества ЛГБТК+, был среди тех, кто приветствовал данное решение.

«Я горжусь тем, что мой город активизировался и готов принять на себя ответственность за предоставление убежища другим американцам».

Эбони Харпер, исполнительный директор California TRANSends и член правления Юридического центра трансгендеров, рассказала о своих травмирующих подростковых годах и сказала, что работала над созданием более благоприятной среды для трансгендерной молодежи.

«Люди ведут себя так, будто дети не могут принимать собственные решения. Мы могли. Мы ушли из дома, потому что дома было насилие, и мы создали свои собственные сообщества. Я выступаю за то, чтобы больше таких Эбони не было», — сказала Эбони Харпер.

Доктор Коррин Макинтош Сако, лицензированный психолог и защитник общественного здоровья, говорит, что неприятие со стороны семьи и общества может привести к катастрофическим последствиям для здоровья подростков.

«В прошлом году 41% ЛГБТ-молодежи всерьез задумывались о самоубийстве. А показатели среди трансгендеров, небинарных и цветных людей выше, чем у их сверстников», – сказал он.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship