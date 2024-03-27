Как ускорить сроки выдачи грин-карт в США?

Что можно сделать со столетним отставанием выдач грин-карт, которое наносит ущерб иммиграционной системе и экономике США?

В этом году только около 3% людей, подавших заявки на грин-карту, получат статус постоянного резидента. На рассмотрении находится около 35 миллионов заявлений по сравнению с 10 миллионами в 1996 году. Первые задержки начались сто лет назад, когда были введены первые иммиграционные ограничения, и они быстро ускорились, поскольку иммиграционные законы вносили все больше ограничений.

Ограничения и квоты, задержки в обработке и растрата имеющихся грин-карт являются обычным явлением в системе, которая препятствует легальной и упорядоченной иммиграции. Эксперты предполагают, что лучшим решением было бы снять ограничения и значительно расширить легальную иммиграцию, и утверждают, что экономика США, как и Фонд социального обеспечения, получат огромную выгоду.

1 марта на еженедельном брифинге ЕМS для этнических СМИ, почему Америка достигла этой кризисной точки в легальной иммиграционной системе, каковы решения и почему Соединенные Штаты могут легко принять и извлечь выгоду из недавно легализованного населения.

“Столь низкий уровень одобрения обусловлен не запутанным процессом подачи заявления на получение грин-карты, а ограничениями на грин-карты,” сказал Дэвид Дж. Бир, заместитель директора по иммиграционным исследованиям в Институте Катона. “До 1922 года, когда начались задержки, около 98% претендентов, пытавшихся получить тогдашний эквивалент легального постоянного резидентства, получали свои статусы.”

По его словам, к середине 1920-х годов уровень одобрения составлял около 50% из-за Закона об иммиграции 1924 года, устанавливавшего очень низкие числовые ограничения в зависимости от страны рождения, особенно ограничивающего легальную иммиграцию из Восточной Европы и Азии. В начале 30-х годов было принято позднее отмененное правило публичного обвинения, из-за которого было множество отказов заявителям. Число одобрений оставалось ниже 20% во время и после Второй мировой войны – именно так мы перешли от открытых границ к тому, что имеем сейчас, а именно к почти закрытым границам — уровень одобрения с 98% снизился до 3% за последние несколько лет. Несмотря на то, что число заявок на получение грин-карт выросло более чем втрое с примерно 10 миллионов в 1996 году до 35 миллионов сейчас, современные ограничения, первоначально установленные Законом об иммиграции 1990 года, практически не изменились: с 357 000 в год в 1922 году до немногим более 575 000 в США в 2024.

“Ограничения произвольно определяются президентом по согласованию с Конгрессом, они не имеют под собой никакой реальной основы,” — сказал Дэвид Дж. Бир.

“Даже если после принятия 35 миллионов ожидающих рассмотрения грин-карт мы увеличим текущую легальную иммиграцию в пять раз, мы все равно не догоним долю населения Канады, родившегося за границей,” — добавил он. “США — огромная страна, и нет никаких причин, по которым мы не можем приветствовать этих людей с точки зрения численности населения.”

Для понимания важности притока иммигрантов: рост населения США держится на очень низком уровне: 0,1% в 2021 году и до сих пор составляет примерно 0,25% в этом десятилетии.

Джек Малде, старший аналитик по иммиграционной и трудовой политике в Центре двухпартийной политики, заявил, что устранение накопившихся задолженностей по грин-картам за счет приема большего количества легальных иммигрантов имеет большой экономический смысл.

“Поскольку 89% отставания по трудоустройству приходится на людей, которые в настоящее время находятся в США по временным визам с ограничением на работу, снятие этих ограничений на рынке труда позволит им продвинуться в своей вероятно более высококвалифицированной карьере,” – сказал он.

“С другой стороны, большая часть семейного резерва в настоящее время находится за пределами страны, поэтому грин-карты позволят им внести свой вклад в нашу экономику, уплачивая налоги и входя в нашу рабочую силу, которая остро нуждается в новых работниках с нехваткой между отраслями и стареющим населением, зависящим от федеральных пособий,” — продолжил Малде.

Устранение текущих проблем с занятостью и семейными проблемами, не считая будущих, приведет к умеренному прогнозу прироста ВВП в размере 3,9 триллиона долларов США в ближайшие 10 лет.

Как пояснил Джек Малде, иммигранты в США, прибывающие в возрасте 25 лет после того, как бросили среднюю школу, имеют чистый финансовый эффект в размере + 216 000 долларов США, не считая потомков, что снижает их чистый финансовый эффект до + 57 000 долларов США. Для сравнения, бросившие учебу американцы того же возраста имеют чистый финансовый эффект в размере -32 000 долларов США, который снижается до -177 000 долларов США, включая их потомков.

“Это ошибочное мнение, что в экономике существует фиксированное количество рабочих мест,” — сказал Малде. “Когда иммигранты приезжают в страну, они создают больше рабочих мест для работников, рожденных в США, потому что они привносят свои навыки.”

“Работающие легальные иммигранты и их дети рискуют потерять свой статус из-за бесконечного подвешенного состояния,” — сказал Сайрус Мехта, иммиграционный адвокат, основатель и управляющий партнер Cyrus D. Mehta & Partners.

По его словам, временные визы (такие как H1), спонсируемые работодателями, получают их в порядке очереди, которая длится вечно с продлением за продлением, поскольку неиммигранты привязаны к работодателям, и в этом процессе США проигрывают. Они разочаровываются и отправляются в страны с гораздо более привлекательными иммиграционными льготами и системами, такие как Канада, и поэтому США, возможно, не смогут сохранить свое мировое лидерство в отношении привлечения лучших и умнейших.

Помимо супругов, дети этих спонсируемых иммигрантов получают временные визы H4 до 21 года, когда они, скорее всего, они уже не будут проходить по возрастному критерию из-за ужасающих задержек,” – объяснил Мехта. “Даже если ребенок получит студенческую визу F1 для поступления в колледж, для этого необходимо, чтобы у него было неиммиграционное намерение вернуться в зарубежную страну.”

Адвокат Меха сказал, что для сотрудников со степенью магистра США существует ограничение для держателей виз H1, если ребенок продолжает обучение в школе — и если ребенку посчастливилось получить ее, они снова начинают процесс получения грин-карты. Дата приоритета родителя не может быть перенесена.

В качестве исправления политики Мехта предлагает учитывать единые семейные единицы (всю семью), а не отдельных членов семьи для ограничения категорий занятости и семейной принадлежности, или разрешить обладателям временных виз, уже находящимся в США, подавать заявку на раннюю корректировку статуса до приоритетной даты.

“Вы можете себе представить, какая это неработоспособная, несостоятельная, бесчеловечная система, особенно для ребенка, который провел здесь всю свою жизнь,” — сказал он. “Чтобы отменить визы, двухпартийное соглашение Конгресса сложно, этот вопрос политически чреват, но как только вы покажете, что административная политика успешна, Конгресс может когда-нибудь благословить ее. Пароль является одним из таких примеров.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.