Американская автомобильная ассоциация снова рапортует о повышении цен на топливо в Калифорнии.

Согласно их данным, средняя в штате стоимость одного галлона (почти 4 литра) обычного бензина составляет почти 5 долларов.

Это на 35 центов выше, чем цена в феврале 2024 года.

Может показаться, что это незначительное повышение, но при каждой заправке бака средним размером от 10,5 до 18,5 галлонов (40-70 литров), вы будете переплачивать стоимость чашки кофе из Старбакса.

При этом не стоит ожидать снижения стоимости бензина в Калифорнии, так как цены на сырую нефть, как и естественный спрос на автозаправках, обычно начинают весной расти.

В марте-апреле Калифорния традиционно переходит на летнюю смесь топлива, цена на которую на 15 центов за галлон выше, чем на зимнюю, так как производство летнего топлива обходится дороже.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship