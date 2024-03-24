Посольство США в РФ настоятельно рекомендует американцам не ездить в Россию

Посольство США выразило соболезнования российскому народу в связи с терактом в “ Крокусе” и рекомендовало гражданам избегать “этого района”.

“Посольство США в Москве в ужасе от сообщений о теракте в Крокус Сити Холле в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с погибшими и ранеными в результате сегодняшнего нападения,” – говорится на страничке посольства. “Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всех, кто пострадал от этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события.”

“Поскольку события продолжают развиваться, мы призываем граждан США в Москве избегать этого района, следовать инструкциям местных сотрудников службы безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ на русском языке. Мы настоятельно рекомендуем гражданам США зарегистрироваться в программе регистрации Smart Traveler Enrollment Program (state.gov), чтобы получать важную информацию о чрезвычайных ситуациях.

Посольство США в очередной раз настоятельно рекомендовало гражданам США не ездить в Россию согласно рекомендациям Государственного департамента по поездкам уровня 4 («Не путешествовать»), которые можно найти на сайте travel.state.gov.

Между тем, США предупреждали Россию о подготовке террористической атаки в местах массового скопления людей в Москве в марте. Однако, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал эти предупреждения бесполезными.

“Предупреждение американского посольства о возможных терактах в Москве, в том числе на концертах, по факту являлось бесполезным и ничтожным информационным шумом, своего рода хитрым планом, чтобы показать свою значимость, осведомленность и превосходство,” – заявил он прокремлевскому РИА Новости.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил тому же РИА Новости, что посольство России в Вашингтоне не получало никаких уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, обнародованных ранее американской дипмиссией.