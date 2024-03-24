В регионе Сакраменто горный лев убил молодого мужчину 

Офис шерифа округа калифорнийского округа Эльдорадо сообщил в субботу, что в минувшую пятницу к ним в 13:13 дня поступил звонок от 18-летнего мужчины, который сообщил, что на него и его 21-летнего брата напала пума (или горный лев, как пуму называют в США) в отдаленном районе Дарлинг-Ридж-роуд и Скид Роуд, Джорджтаун, в 50 милях на северо-восток от Сакраменто.

В 13:34 представители департамента шерифа Эльдорадо и парамедики прибыли на место, обнаружили сообщившего о происшествии и оказали ему помощь – он получил травмы лица. В это время часть представителей шерифа проводили поиски пропавшего брата, около 13:46 они заметили пуму, сидевшую рядом с мужчиной, лежавшим на земле. Животное отпугнули выстрелом, чтобы оказать помощь лежавшему молодому мужчине, но, к сожалению, он уже был мертв.

Сообщается, что Департамент рыбы и дикой природы Калифорнии отреагировал на ситуацию и обнаружил пум, которую пришлось усыпить.

Последнее зафиксированное смертельное нападение пумы в округе Эльдорадо произошло в 1994 году.

Между тем, правоохранители и Департамент дикой природы напоминают, что если вы столкнулись с пумой, то постарайтесь сохранять спокойствие и не убегайте, издавайте громкие звуки (лучше всего громко разговаривать в течение всей вашей прогулки – так вы сможете миновать нежелательное столкновение) и старайтесь казаться больше – возьмите в руки рюкзак и поднимите над собой или посадите на плечи ребенка, если с вами дети, но никогда не приседайте.