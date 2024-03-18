Госдепартамент: из США звонков с поздравлениями в адрес Путина не будет

Первый заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ведант Пател назвал состоявшееся в РФ электоральное мероприятие «невероятно недемократическим процессом», пишет Русская служба «Голоса Америки».

«Это был невероятно недемократический процесс», – так первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател охарактеризовал завершившиеся накануне электоральные мероприятия в России, в результате которых Владимир Путин был «переизбран» на новый срок.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что из Соединенных Штатов Америки звонков с поздравлениями (в адрес Путина) не будет», – сказал Пател.

Правительства западных стран назвали «выборы» в России несправедливыми и недемократичными. Индия, Китай и Северная Корея поздравили кремлевского лидера с продлением его правления еще на шесть лет.



Контрастные реакции подчеркнули геополитический раскол, углубившийся с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, вызвав самый глубокий кризис в отношениях между Западом и Москвой с момента окончания «холодной войны».



Прибыв в понедельник в Брюссель, министры иностранных дел стран ЕС резко осудили результаты «выборов» как фикцию, после чего согласовали санкции против лиц, причастных к жестокому обращению с Алексеем Навальным, недавно скончавшимся в российской тюрьме.



«Выборы в России были выборами без выбора», – заявила в начале встречи министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



Бывший олигарх и известный критик Кремля Михаил Ходорковский призвал правительства западных стран не признавать электоральную победу Путина.



«Сейчас речь идет о том, чтобы… наконец-то публично признать Путина нелегитимным», – сказал Ходорковский, выступая перед журналистами в Берлине.



«Мы возлагаем большие надежды на западное общество, которое мы просим обратиться к своим правительствам с просьбой не признавать Путина легитимным, – подчеркнул Ходорковский. – Когда главы западных государств и правительств пожимают Путину руку, это очень сильная легитимизация Путина внутри страны».



Бывший нефтяной магнат, Ходорковский провел десять лет в тюрьме после того, как бросил вызов Путину в начале его правления.



Тем временем заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини дистанцировался от критической реакции западных лидеров на переизбрание Путина.



«Они (россияне) проголосовали, и мы признаем это», – сказал он журналистам в кулуарах конференции в Милане.



Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, лидер центристской партии Forza Italia и заместитель премьер-министра наряду с Сальвини, подчеркнул, что президентские выборы в России не были «ни свободными, ни справедливыми».



Отвечая на вопрос о высказываниях Сальвини, Таяни напомнил: «Внешнеполитическая позиция Италии – это позиция министра иностранных дел».



Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина и заявил, что Пекин будет поддерживать тесную связь с Москвой, чтобы продвигать партнерство «без ограничений», о котором они договорились в 2022 году, незадолго до вторжения России в Украину.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что надеется на укрепление «проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства» Нью-Дели с Москвой.



Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Эбрахим Раиси, которых Запад обвиняет в поставках оружия в Россию, также направили поздравления Путину.



В Африке некоторые издания расценили «переизбрание» Путина как укрепление позиций Буркина-Фасо, Мали и Нигера.



Эти три государства Сахельского региона укрепили связи с Россией после переворотов последних лет в ущерб своим традиционным союзникам – Франции и США.



Госдепартамент осудил проведение фиктивных выборов на оккупированных Россией украинских территориях и подчеркнул, что США никогда не признают их результаты.



Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер напомнил о гибели Навального, о недопуске кандидатов к участию в голосовании, а также о многолетнем подавлении свободы слова и других гражданских свобод властями РФ.