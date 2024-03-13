РДК (Русский добровольческий корпус), легион “Свобода России” и Сибирский батальон (все они сформированы из граждан России, которые воюют на стороне Украины) в среду, 13 марта, выпустили совместное заявление, в котором объявили об открытии огня по военным позициям российской армии в Белгороде и Курске.

“Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть город. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию”, – говорится в заявлении.

Сразу после выхода заявления белгородские власти отменили развлекательные мероприятия в городе из-за “небезопасной обстановки”, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Накануне легион “Свобода России” заявил об очередном рейде на территорию России и удержании новых позиций. О каких именно территориях идет речь, в сообщении не уточняется.

Днем 12 марта российские добровольцы также заявили о прорыве российской границы в Белгородской и Курской областях, опубликовав несколько видео боев с военными РФ: как утверждается, они произошли в приграничных российских районах. В частности, в легионе “Свобода России” заявили о полном контроле над приграничным поселком Теткино Курской области. В российском Минобороны заявили, что это неправда, и добавили, что при попытке прорыва в приграничные районы якобы были убиты более двух сотен украинских диверсантов и уничтожена их техника. А Владимир Путин заявил, что приграничные районы России пытались атаковать иностранные наемники.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион “Свобода России”, РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения. “Да, абсолютно точно, это граждане Российской Федерации, которые, к сожалению, лишены возможности парламентских методов ведения политической борьбы. И [в России] это невозможно и запрещено”, – сказал он.

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