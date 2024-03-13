Авиапассажиры аэропорта в Лас-Вегасе смогут проходить досмотр в упрощенном режиме

С начала марта 2024 года в международном аэропорту имени Гарри Рид в Лас-Вегасе (LAS) Администрация транспортной безопасности TSA начала испытание первой в стране системы самодосмотра пассажиров.

Начиная с понедельника 11 марта, пассажиры зарегистрированные в программе ТSA PreCheck могут принять участие в пилотной программе, призванной модернизировать контрольно-пропускные пункты и предоставить путешественникам больше автономии. Сотрудники службы безопасности TSA будут находиться рядом, чтобы оказать помощь.

Как сообщает TSA, “прототип оснащен видеомонитором, который дает пассажирам пошаговые инструкции по прохождению досмотра в удобном для них темпе. После того, как пассажиры прошли необходимый процесс проверки и получили разрешение на поездку, автоматические выходные двери открываются, и путешественники могут собрать свои вещи и отправиться на свой рейс.”

Тем не менее, сотрудники агентства безопасности по-прежнему будут проверять документы, контролировать вторичный досмотр сумок и обыскивать пассажиров, подозреваемых в провозе запрещенных предметов.

Новая система пока занимает всего две полосы движения на контрольно-пропускном пункте в международном Терминале № 3. Пункт пропуска также обслуживает обычных пассажиров, использующих систему предварительной проверки PreCheck. Дети до 12 лет и путешественники, нуждающиеся в специальной помощи, должны пользоваться стандартными полосами движения.

Одним из системных разработчиков новой технологии является физик-ядерщик Дмитрий Кузнецов, сотрудник отдела науки и технологий Министерства внутренней безопасности США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship