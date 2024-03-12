Калифорниец погиб под Бахмутом, защищая Украину

28-летний калифорниец Джерико Скай Магаллон погиб под Бахмутом 9-го сентября 2023 года, защищая Украину. Его мать Элисон Магаллон сказала украинским журналистам, что ее сын был ветераном американской армии – четыре года Джерико Скай Магаллон служил военным полицейским в армии США. В США у Джерико остались жена и двое детей.

УКРАЇНСЬКОЮ

По ее словам, он решил отправиться воевать за Украину, потому-то “это все равно, что смотреть, как хулиганы бьют ребенка, а мир в стороне наблюдает, не помогая”. Поэтому он вылетел в Варшаву, а затем автостопом добрался до Киева, где вступил в ряды иностранного легиона, а спустя несколько месяцев, его взяли в украинский спецназ.

Джерико ранее уже бывал в Украине – 5 марта 2022 года.

Сначала мать военного не поддерживала его в этом решении, но позже поняла, что Джерико все равно поедет в Украину из-за его “великого сердца” – он верил в справедливость, в демократию и свободу.

И хотя до Украины у Джерико уже был военный опыт, но то, что он увидел там, не могло сравниться с ним. Он описывал российские войска как абсолютное зло.

Элисон Магаллон поделилась, что ее сын помог эвакуироваться одной девушке из города Изюм в Харьковской области. Спасенная рассказала, что 2 недели ее мучили российские военные, отца расстреляли, находящуюся на седьмом месяце мать застрелили, а потом насиловали ее мертвое тело на глазах у дочери. В настоящее время девушка находится за пределами Украины.

После 10 месяцев службы на иностранное государство Джерико приезжал в Калифорнию, чтобы навестить свою семью, и потом снова поехал в Украину для обучения военных.

Однако вскоре после возвращения в Украину в начале сентября 2023 года он погиб недалеко от Бахмута в Донецкой области. Джерико пошел в группе с солдатами, чтобы помочь бойцам в их первом бою. Им удалось добраться до российских позиций, но американец не смог вернуться обратно, об этом рассказал его товарищ по службе. Тело калифорнийца не удалось забрать с поля боя, поэтому официально он считается пропавшим без вести.

По его словам, Джерико был очень приветливым и в Украине завел много друзей, он умел организовывать людей работать вместе. Товарищи по службе вспоминают американца из Калифорнии только с хорошей стороны.

Мать бойца призналась, что ей звонили якобы российские военные и угрожали убить ее и говорили, что тело ее сына порубили на куски и отдали на корм собакам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship