Три американские образовательные организации признаны «нежелательными» в России

Правительство РФ признало нежелательными сразу три некоммерческие организации из США – “Институт международного образования”, “Американские советы по международному образованию”,”Культурные перспективы”. Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ.

“7 марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США («Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования»), реализующих при поддержке Посольства программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов,” – говорится в официальном заявлении МИД.

Послу Л.Трейси была вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО, “которая в случае продолжения будет рассматриваться как нарушение российского законодательства, а также удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей.”

МИД подчеркнул, “что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе «persona non grata» причастных к подобным действиям сотрудников Посольства США.”

В ответ на это посольство США заявило, что решение российских властей является «демаршем» и очередным витком в борьбе с давно действующими стандартными обменными программами между двумя государствами.

Этот “шаг по определению американских образовательных и обменных организаций как «нежелательных» знаменует собой новый минимум в подавлении российским правительством давних и совершенно рутинных программ общения между людьми”, говорится в заявлении посольства США в России.

Также посольство назвало “трагической иллюстрацией стремления Кремля изолировать свой народ” сам факт объединять “россиян и американцев на человеческом уровне и облегчать поездки для профессионального и образовательного развития”.

Решение о признании нежелателной организации принимает Генпрокуратура по согласованию с МИД. По состоянию на февраль 2024 года, в перечне “нежелательных” организаций, который ведет Минюст, указаны 140 наименований.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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