Русскоязычный работник полиции Лос-Анджелеса получил два пожизненных за убийство жены и сына

Бывший работник полиции Лос-Анджелеса получил два пожизненных срока за убийство жены и сына.

После решения присяжных, бывший работник департамента полиции Лос-Анджелеса был приговорен к двум пожизненным срокам заключения без возможности условно-досрочного освобождения за убийства своих жены и сына-подростка: они были застрелены 26 декабря 2018 года во сне в своей квартире в Вэлли-Глен на юге Калифорнии.

Виктор Юрьевич Глуховский работал в отделе службы безопасности полиции Лос-Анджелеса, в ноябре прошлого года он был признан виновным в двойном убийстве 39-летней жены Натали и их общего 13-летнего сына Алекса, совершив выстрелы в голову. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как Глуховский пытался скрыть следы своего пребывания в квартире.

После своего ареста 1 февраля 2019 года, обвиняемый оставался под стражей до вынесения решения суда в январе 2024 года.

Помимо двойного убийства Глуховскому были предъявлены обвинения в организации засады, использовании оружия при особых обстоятельствах и в убийстве с целью получения финансовой выгоды.

Согласно стороне обвинения, у Глуховского был романом с женщиной из Украины, которая в то время жила в Польше, и ради того, чтобы быть с ней, он был готов совершить убийство и получить страховые выплаты. К преступлению Глуховский готовился несколько месяцев. Однако, присяжные отвергли обвинение в убийстве с целью наживы, хотя после убийств обвиняемый попытался потребовать более 400 000 долларов по страховке жены и сына.

Во время суда прокурор заявил присяжным, что это «дело об уничтожении семьи», он также отметил, что после совершения убийств Глуховский появился на работе и вел себя, как обычно, а позже позвонил 911, притворившись скорбящим мужем и отцом. После этого он солгал полиции о состоянии неудачного брака и скрыл отношения с другой женщиной.

Заместитель окружного прокурора Дэн Акемон заявил, что Глуховский и его новая девушка и были помолвлены, когда он еще был женат на своей жене.

Адвокат Глуховского пытался убедить присяжных в том, что полиция не смогла предоставить убедительные улики присутствия Глуховского на месте совершения преступления и что доказательства наоборот указывают на невиновность его клиента.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship