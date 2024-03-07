В Калифорнии подсчитывают голоса после проведения Первичных выборов в марте 2024 года.

В первый весенний месяц, у калифорнийцев было несколько дней 2 и 5 марта, для принятия участия в голосованиях и выбора своих кандидатов на федеральные должности.

В феврале этого года все калифорнийцы, имеющие право голосовать, получили информационные бюллетени, в которых сообщалось о выдвиженцах и позициях, на которые претендуют будущие чиновники.

Чаще всего калифорнийцы голосуют классическим способом и приходят лично в центры голосования (или избирательные участки) целыми семьями. Но есть много таких, кто голосовал по почте.

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Также калифорнийцы могли лично оставить бюллетень на любом избирательном пункте своего округа. Были и такие, кто приходил с заполненным бюллетенем, но менял свое решение и просил комиссию предоставить право отдать свой голос с помощью электронной системы на участке.

Основные пункты для голосования по всей Калифорнии начали свою работу в субботу, 2 марта, c 9 утра до 7 вечера. А в основной день голосования, вторник 5 марта, избирательные участки открыли свои двери в 7 утра и закрыли в 8 вечера. Это был самый длинный 15-часовой рабочий день для работников участков, ведь им нужно передать все голоса в местный ЦИК согласно процедурам.

Во время выборов главной задачей для всей команды, работающей на избирательном участке, считается непрерывный процесс принятия голосов приходящих избирателей. Вероятно, именно из-за этого впервые на некоторых участках начали использовать спутниковую систему передачи данных Starlink.

Эта дорогостоящая и вынужденная мера для организаторов голосования в штате, в котором очень много гор и холмов. Такой рельеф плохо влияет на качество сигнала передачи данных, что непозволительно для мониторинга всех аппаратов, задействованных в избирательном процессе.

Стоит учесть и то, что на многих избирательных участках были генераторы, установленные на случай перебоев с электроэнергией – природные катаклизмы нередки в штате, расположенном вдоль Тихого океана, а бесперебойность работы техники нужно поддерживать до окончания всего процесса голосования.

Пока еще рано говорить о финальных данных, которые будут окончательно оглашены через нескольких недель. Но уже сейчас понятно, что на президентские выборы в ноябре текущего года от Демократической партии пойдет действующий президент Джо Байден, а от Республиканцев – 45-й президент Америки Дональд Трамп.

Калифорния выбирала кандидатов в Сенат, и в этой гонке два победит либо республиканец Стив Гарви, либо демократ Адам Шифф. Один из них заменит Дайэнн Файнстайн, которая скончалась в 2023 году.

Калифорнийцы выбирали властей на местном уровне, а также решали, стоит ли поддержать инициативу губернатора штата Гэвина Ньюсома Prep 1, который предложил выделить более 6 миллиардов долларов США на строительство центров по принудительному лечению наркозависимых и людей с психическим расстройством.

Помимо первичных президентских выборов и сенаторов, жители Сакраменто выбирали мэра. По наблюдениям локальных СМИ, лидирует местный бизнесмен Ричард Пан, который опережает Стива Хансена, бывшего члена городского совета Сакраменто. В настоящее время идет подсчет голосов, который продлится как минимум несколько недель.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship