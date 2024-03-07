В Калифорнии появилось и исчезло фантомное озеро

Фантомное пресноводное озеро Туларе, находящееся в одноименном округе на юге долины Сан-Хоакин исчезло в очередной раз. Несмотря на то, что минувшая зима принесла в Калифорнию большое количество осадков в виде дождей и снега, уровень воды в озере стал критически низким и в итоге оно снова исчезло.

В последний раз «фантомное озеро» или озеро Туларе материализовалось в 2023 году, когда на штат вылилось несколько атмосферных рек, приведших к потоплениям и паводкам. Озеро появляется вновь во время рекордных осадков или таяния снега, как это было в 1942, 1969, 1983, 1997, 1998 и в уже упомянутом 2023 годах.

Озеро Туларе – крупнейшее пресноводное озеро западнее реки Миссисипи. Со второй половине XIX века оно начало стремительно высыхать из-за активного использования его вод для того для сельскохозяйственного орошения. В наше время это обычно высохшее озеро с остаточными заболоченными территориями.

Уровнь воды в озере стал стремительно падать ещё в начале февраля, в то время как приблизительно десять процентов округа было затоплено из-за проливных дождей. Вскоре стало известно, что оно исчезло.

Очередное исчезновение пресноводного озера пойдет на пользу местным фермерам, которые потеряли много земли и даже свои дома из-за затопления.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship