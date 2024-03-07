Американский журналист объявлен в розыск в РФ за призыв взорвать Крымский мост

Американский журналиста Том Роган объявлен в розыск в России за статью о взрыве Крымского моста.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста из Соединенных Штатов Америки — Тома Рогана, который в 2018 году написал статью для газеты Washington Examiner со следующим заголовком: «Украина должна взорвать путинский Крымский мост».

В прошлом месяце Росфинмониторинг официально внес Тома Рогана и Хьюго Гердона, редактора газеты Washington Examiner, в число «экстремистов и террористов». Рядом с их фамилиями появилась специальная «звездочка», которую обычно ставят у имен людей, которых обвиняют в терроризме.

Свою статью про Крымский мост Роган опубликовал в день официального открытия Крымского моста – 15 мая 2018 года. Американский журналист писал, что «украинским военно-воздушным силам следует напасть на мост, чтобы дать однозначный сигнал Киева Москве и донести, что украинцы не согласны с формализацией кражи территорий страны».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это явное проявление некачественной журналистики и что статья тонко граничит с призывами, которые заслуживают пристального внимания соответствующих органов, причём не только российских, но и американских.

Меры были предприняты фактически мгновенно: против Рогана Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о публичных призывах к терроризму в соответствии со статьей 205.2 Уголовного Кодекса РФ.

В качестве ответа на возбуждение уголовного дела журналист написал статью «Почему Путин хочет отправить меня в ‘Черный дельфин’» в Washington Examiner.

Черный дельфин – это исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных, находится в Оренбургской области России.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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