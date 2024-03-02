В Калифорнии объявлена опасность снегопадов и метелей



Экстремальные погодные условия на Западе США: бури и метели угрожают безопасности путешественников и местных жителей.

На территории Западных склонов Северных Сьерра-Невада и других прилегающих регионов Северной Калифорнии продолжают фиксировать чрезвычайные погодные условия. Массивная буря, сопровождающаяся метелью и снегопадами, создает серьезные угрозы для безопасности и дорожного движения.

В соответствии с предупреждением, которое действует до 10:00 утра по местному времени воскресенья, населенные пункты на высотах более 2000 футов, включая Западные склоны Северных Сьерра-Невада, Северо-восточные предгорья, Мазерлоуд и Западный округ Плумас/Национальный парк Лассен, находятся под угрозой экстремальных погодных условий.

Ожидается дополнительное накопление снега от 2 до 4 футов на высотах более 5000 футов. Ветры с порывами до 45 миль в час создадут бури с метелью, снижая видимость практически до нуля.

Неблагоприятные погодные условия вызывают серьезные проблемы для дорожного движения. Многие дороги закрыты из-за невозможных условий для передвижения.

“Метель с интенсивным снегопадом может вызвать разрушение деревьев и привести к длительным отключениям электроэнергии”, – говорится в предупреждении синоптиков.

Национальная Метеорологическая Служба настоятельно рекомендует ограничить путешествие только экстренными случаями. Всем, кто вынужден выезжать, следует иметь при себе зимний набор для выживания. В случае блокировки на дороге, безопаснее оставаться со своим транспортным средством.

Актуальные условия дорог можно узнать, позвонив по телефону 5 1 1. Национальная Метеорологическая Служба призывает всех жителей и путешественников соблюдать предосторожности и следовать инструкциям экстренных служб.