В Долине смерти появилось аномальное озеро

Осадки, обрушившиеся на Калифорнию в феврале 2024 года, временно изменили жизнь в Национальном парке Долина смерти (Death Valley National Park).

Теперь заповедник может похвастаться новыми озерами, которые возникли посреди пустыни Мохаве.

В последний раз подобное явление природы жители и гости Золотого штата наблюдали здесь более 20 лет тому назад.

Теперь сюда съезжаются любители каякинга, которые плавают на байдарках вдоль заснеженных гор Долины Смерти.

Интереснее всего наблюдать за подтоплением сухой местности на космических снимках НАСА, с помощью которых невооруженным глазом видно, как вчерашние песочные реки наполнились водой и отражают яркое солнце пустыни.

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При этом данная часть штата остается одним из самых жарких мест на планете. Ведь именно здесь в летний период температура воздуха прогревается выше 50 градусов по С (120F).

Основным плюсом всего происходящего можно считать то, что теперь дарами природы воспользуются местные дикие обитатели долины и растения, которые всегда нуждаются в дополнительной влаге.

Вода в парке задержится до середины марта 2024 года из-за сохраняющейся прохладной погоды в ночное время и отсутствия выхода к океану.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship