Полиция штата Пенсильвания совместно с отделом полиции города Чикопи разыскивает пропавшего Тимофея Кравченко. Сообщается, что 19-летний парень был объявлен пропавшим в субботу, 24 февраля, после поездки из Чикопи в Пенсильванию.

Было обнаружено, что автомобиль Кравченко попал в небольшое ДТП и с тех пор о нем нет никаких известий. Предполагается, что Кравченко в настоящее время находится в районе Леконт Миллс в округе Клирфилд, штат Пенсильвания.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Кравченко, власти просят сообщить в полицию штата Пенсильвания по номеру (814) 857-3800.