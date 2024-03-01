В Москве хоронят Алексея Навального – ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня на Борисовском кладбище Москвы будет похоронен Алексей Навальный. Москвичи и жители других регионов России стекаются к храму “Утоли моя печали”, находящемуся в районе «Марьино».

Как сообщают российские журналисты церковь, где будет проходить отпевание политика, взята в плотное кольцо полиции, а в храме установленно видеонаблюдение. Соратники оппозиционера сообщают о беспрецендентном давлении со стороны властей: в частности, родственникам едва удалось найти церковь для отпевания Алексея, а также сообщалось о проблемах с поиском катафалка для перевозки тела.

1-3 марта 2024 года жителя разных штатов собираются почтить память Навального.