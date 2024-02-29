Институт изучения войны: Путин готовится к войне с НАТО

Институт изучения войны: Путин готовится к широкомасштабной войне с НАТО в долгосрочной перспективе.

Институт изучения войны (ISW) считает, что о планах российского президента на случай неядерного конфликта с НАТО свидетельствуют подписанные 26 февраля указы, согласно которым в России воссоздаются Московский и Ленинградский военные округа, которые были упразднены и объединены в Западный военный округ в начале 2010-х; аннексированные регионы Украины включены в Южный военный округ, особого статуса лишен Северный флот РФ – теперь он входит в Ленинградский военный округ.

По мнению экспертов ISW, эти изменения направлены на то, чтобы «консолидировать контроль за российскими операциями в Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе» и подготовиться «к широкомасштабной неядерной войне против НАТО в долгосрочной перспективе».

Воссоздание Московского и Ленинградского военных округов “поддерживает параллельные цели консолидации контроля над российскими операциями на Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовку к потенциальной будущей широкомасштабной войне с применением обычных вооружений против НАТО в долгосрочной перспективе.

Ранее Западный военный округ прикрывал российскую границу с северо-востоком Украины, Беларусью и странами Балтии, то растягивало стратегический фокус округа между наблюдением за российскими операциями в Украине после полномасштабного вторжения в 2022 году и действиями против НАТО. Повторное разделение округа на Московский и Ленинградский является прямым решением этой проблемы. Ленинградский военный округ теперь будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а Московский военный округ будет граничить с северо-востоком Украины и Польшей, что позволит России одновременно противостоять НАТО и оптимизировать командование и управление для войны в Украине.

Таким образом, согласно ISW, российские военные пытаются реконсолидировать сухопутные силы и средства в рамках военных округов, одновременно консолидируя военно-морские силы и средства в рамках российской военно-морской цепочки командования.

ISW считает, что российские войска вернули себе инициативу на театре военных действий после украинского контрнаступления летом 2023 года и что Россия, вероятно, сможет определить время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.

Стоит отметить, что во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля Путин назвал “бредом” утверждения, что Россия готовится напасть на Европу.