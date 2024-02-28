Президент Франции призвал партнеров быть готовыми к возможному нападению со стороны России

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал партнеров быть готовыми к возможному нападению со стороны России.

В понедельник на встрече, состоявшейся в Париже, европейские лидеры 20 государств дали сигнал президенту России Владимиру Путину о решимости Европы оказывать Украине военную и финансовую помощь и опровергнуть утверждения России о том, что она обязательно победит в войне.

В начале этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что “более или менее все страны, представленные за этим столом, заявили… что общий консенсус заключается в том, что мы должны быть готовы к тому, что через несколько лет Россия нападет на эти страны”, при этом отметив, что “мы не хотим воевать с российским народом, но мы полны решимости держать эскалацию под контролем”.

Присутствовавший президент Владимир Зеленский поддержал предупреждение Макрона об эскалации военного конфликта, сказав: “Мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и распространить свою агрессию на другие страны.”

Макрон также не исключил отправки в Украину войск европейских стран, при этом предупредив, что на данном этапе нет единого мнения по этому вопросу. Вскоре после заявления французского президента США заявили, что не планируют отправлять свои войска в Украину.