Иллинойс запретил Трампу участвовать в президентских выборах

При этом судья отложила вступление решения в силу в ожидании апелляции экс-президента и возможного вердикта Верховного суда, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Судья в штате Иллинойс запретила включать Дональда Трампа в бюллетень республиканских президентских праймериз в связи с его ролью в событиях в американском Капитолии 6 января 2021 года, сообщило агентство Reuters.

Однако, как сообщается, она отложила вступление решения в силу в связи с ожидаемой апелляцией бывшего президента США.

Судья округа Кук Трейси Портер поддержала избирателей Иллинойса, которые считают, что бывший президент должен быть исключен из списка кандидатов на праймериз 19 марта и всеобщих выборах 5 ноября, сообщило Reuters.

Судья сослалась на положение 14-й поправки к Конституции США, запрещающее занимать государственные посты лицам, принимавшим участие в мятеже.

Окончательную точку в этом деле и аналогичных спорах в других штатах, вероятно, поставит Верховный суд, который заслушал аргументы связанные с правом Трампа на включение в бюллетень, 8 февраля.

Согласно Reuters, Портер заявила, что она приостанавливает вступление решения в силу, поскольку ожидает обращения Трампа в апелляционный суд Иллинойса и потенциального решения Верховного суда.