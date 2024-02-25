Зеленский: в войне с РФ погибли 31000 украинских и 180000 российских военных

Президент Украины сообщил, что число погибших в войне с Россией украинских военнослужащих составляет 31 000 и что на оккупированных украинских территориях погибли десятки тысяч гражданских лиц, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что количество погибших в войне с Россией украинских военнослужащих составляет 31 000 и что на оккупированных Россией украинских территориях погибли десятки тысяч гражданских лиц



Владимир Зеленский также подчеркнул, что победа Украины зависит от поддержки западного мира, и выразил уверенность, что США одобрят критически важный пакет военной помощи.



«Проиграет ли (войну) Украина, будет ли нам очень тяжело и будет ли большое количество жертв, зависит от вас, от наших партнеров, от западного мира», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве, добавив, что «надежда на Конгресс есть».



«Они знают, что нам нужна поддержка в течение месяца», – пояснил украинский президент.



Он сообщил, что число погибших в войне с Россией украинских военных – 31000.

«Не 300 000, не 150 000, как говорят Путин и его лживое окружение. Но каждая из этих потерь – большая потеря для нас», – сказал Зеленский, добавив, что не может раскрыть данные о количестве раненых, так как это помогло бы российскому военному планированию.

На оккупированных Россией территориях Украины погибли десятки тысяч гражданских лиц, сказал украинский президент.



По словам Зеленского, для Украины важно поддерживать близкие отношения с Польшей, но при этом Киев готов защищать предприятия, пострадавшие от блокады границы, установленной польскими демонстрантами.



«Несправедливо использовать Украину для давления на европейские институты… Для нас важно сохранить единство, и если не будет найдено никаких шагов (для урегулирования), то мы будем защищать наш бизнес», – сказал украинский лидер.



Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкий план нового контрнаступления против российских войск.



По его украинского президента, ротация войск имеет решающее значение для военных действий. Украине необходимо лучше подготовить свои резервы, напомнил Зеленский.