Департамент обороны США: спустя два года война России с Украиной продолжает представлять угрозу глобальной безопасности.

Вторжение России и неспровоцированная агрессивная война против Украины сегодня являются не только посягательством на украинскую свободу и свободу, но и угрозой мировому порядку, заявили официальные лица США.

“Масштаб ошибки Путина сегодня особенно велик,” – заявил министр обороны Ллойд Дж. Остин III в своем вчерашнем заявлении. “Силы Кремля не смогли выиграть битву за Киев, не смогли свергнуть демократически избранное правительство Украины и не смогли сломить волю украинского народа.”

Война России в Украине — это не просто угроза Украине или странам, которые граничат с ней. Война России в Украине представляет собой угрозу для всей Европы и остального мира, включая США, заявил президент Джо Байден.

С начала российского вторжения США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов США в виде помощи в сфере безопасности. Департамент обороны выразил свое намерение продолжать поддерживать Киев.

В дальнейшем, США должны продолжать поддерживать Украину не только ради собственной свободы и безопасности Украины, но и ради свободы и безопасности всего мира, сказал министр обороны Остин.

Согласно Департаменту обороны США, за 2 года США и партнеры обучили более 123 000 украинцев в более чем 80 местах по всему миру. Только в США около 19 000 украинских военнослужащих прошли общевойсковое обучение. Также в США украинские военнослужащие проходят обучение использованию самолетов F-16.