Месяц истории чернокожих, борьбы с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью 

Февраль – месяц истории чернокожих, борьбы общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью.

В феврале традиционно проходит ежегодное празднование достижений афроамериканцев и время признания их центральной роли в истории США – месяц черной истории или месяц истории афроамериканцев. Празднование возникло из «Недели истории черных».

Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Но несмотря на то, что это событие отмечается более 60 лет, чернокожее население Америки продолжает сталкиваться с расизмом и дискриминацией, чернокожие сообщества являются одними из наиболее уязвимых для актов ненависти в Калифорнии.

Департамент юстиции Калифорнии (DOJ) в июне прошлого года опубликовал отчет, в котором подробно описывается тревожный рост числа преступлений на почве ненависти, зарегистрированных правоохранительными органами. Особое беспокойство вызывает распространенность преступлений на почве ненависти, направленных против чернокожих, частота которых за тот же период возросла.

Согласно недавно опубликованному специальному отчету ФБР о преступлениях на почве ненависти в школах, в котором освещаются случаи расовой дискриминации, притеснений и насилия в отношении чернокожих учащихся в школах США, в 2022 году 66% инцидентов на почве расовой ненависти были направлены против чернокожих учащихся.

Эти тревожные тенденции в конечном итоге усиливают нашу коллективную ответственность проявлять солидарность как союзники и выступать за перемены.

Поэтому, стремясь соответствовать глобальному стремлению к миру и солидарности, Департамент гражданских прав Калифорнии и организаторы ежегодной кампании «Неделя единства против ненависти» (United against Hate) решили провести в этом году неделю действий с 21 по 29 сентября 2024 года, которая начнется в Международный день мира.

Новое время отражает необходимость предоставления ресурсов и поддержки в преддверии любого потенциального роста насилия на почве ненависти во время избирательного сезона по всей стране.

Почему борьба с актами ненависти важна не только для чернокожих американцев? Вы, возможно, удивитесь, но с проявлением ненависти сталкиваются тысячи иммигрантов с постсоветского пространства. Вы никогда не задумывались, почему вашего ребенка могут буллить в школе? Почему работодатель вдруг решил не выплатить вам зарплату, хотя вы недавно приехали и честно отработали, соблюдая все договоренности? Или, например, россиянам, бегущим от режима, время от времени приходится слышать неприятные высказывания и замечания в свой адрес только потому, что они россияне.

Вы удивитесь, но некоторые украинские мигранты, бегущие от войны, тоже слышат много неприятного от бывших соотечественников, давно обосновывавшихся в Калифорнии, какие эти вновь прибывшие иммигранты “непатриотичные”, приехали на программы и т.п. К счастью, это происходит не со всеми и не постоянно, однако, подобных случаев немало и они могут быть отнесены к актам ненависти.

Иммигранты любых мастей – это одна из групп меньшинств в Калифорнии, которая из-за незнания языка, местных правил и особенностей, оказывается очень уязвимой перед любой несправедливостью, предрассудками, включая проявления ненависти – начиная от словесных унижений онлайн или лично, заканчивая угрозами и нанесением физического вреда.

Калифорния – самый густонаселенный штат США и один из самых инклюзивных и разнообразных с точки зрения проживании здесь этнических групп, национальностей, представителей разных религий и ЛГБТК+ сообщества. Для процветания штата важно, чтобы все представленные группы населения имели равные права и возможности, поэтому Департамент гражданских прав учредил инициативу California vs Hate, когда каждый житель штата может получить бесплатную помощь и консультацию на родном языке в случае, если он столкнулся с каким-либо проявлениям ненависти.