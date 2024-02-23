Вдова разбившегося пилота подала в суд на Сергея Брина и Google

Вдова погибшего пилота Лэнса Маклина Мария Магдалена Оларте подала в суд округа Санта-Клара на Сергея Брина и Google и ряд других компаний иск (дело Мария Магдалена Оларте и др. против Теодора Нила и др., 24CV430717), Верховный суд штата Калифорния, округ Санта-Клара, в котором она обвиняет ответчиков в смерти своего мужа по неосторожности. Трагедия случилась в мае прошлого года, когда самолет миллиардера направился на частный остров на архипелаге Фиджи. Сергей Брин регулярно возил гостей на свой остров, но на своем широкофюзеляжном самолете.

В иске Брин также обвиняется в попытке уничтожить улики на месте крушения.

Согласно иску, двухмоторный гидросамолет Брина Viking Air Ltd. DHC-6 Twin Otter Series 400 был неправильно оснащен дополнительным топливным баком, который вышел из строя через несколько часов после полета 20 мая, из-за чего пришлось срочно вернуться в Калифорнию, но самолет разбился у побережья Хаф-Мун-Бэй, пилот Лэнс Маклин и его второй пилот Дин Рашфельдт погибли.

Среди обвиняемых указаны Google как предположительный совладелец самолета; компания, отвечающая за техническое обслуживание и которая установила топливную систему, а также фирма, нанявшая пилотов.

В иске также обвиняются представители Брина в искажении погодных условий на месте восстановления обстоятельств трагедии и их взаимодействии с береговой охраной США.

Согласно иску, в самолете не было достаточного запаса топлива, чтобы добраться до первой остановки на Гавайях, поэтому Брин разрешил механику в Санта-Розе установить вспомогательную топливную систему внутри фюзеляжа. Однако у механика не было чек-листа сборки, и он произвел установку по памяти. Во время полета топливо не перекачивалось из вспомогательной системы в основные баки, что в конечном итоге привело к катастрофе.

Адвокаты вдовы утверждают, что Брин публично заявил, что будет помогать усилиям по восстановлению обстоятельств крушения, однако делал все, чтобы помешать этому. Также они утверждают, что будучи одним из самых богатых людей в мире, “Брин, если бы хотел поднять самолет и останки погибших, тот сделал бы это давно.”