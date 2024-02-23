Россия готовит территориальные претензии к Штатам в Беринговом проливе

РФ может отказаться от выполнения советско-американского «соглашения Шеварднадзе — Бейкера», т.е. соглашения между СССР и США, заключенного в 1990 г., о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США).

В соответствии с соглашением Шеварднадзе — Бейкера, США получили приблизительно 30 000 квадратных километров исключительной экономической зоны Советского Союза, а также свыше 45 000 квадратных километров шельфа. Совсем скоро договор может быть денонсирован, о чем было заявлено на заседании Государственной думы РФ 22 февраля представителем комитета по международным делам Розой Чемерис. Ее слова подтвердил и Максим Увайдов —замминистра сельского хозяйства.

Соглашение было заключено на временной основе и так и не было ратифицировано Федеральным собранием РФ, поэтому российские чиновники стали поднимать вопрос о его денонсации еще в 2020 году,

В октябре 2023 года сенатор от Камчатского края Борис Невзоров высказал идею покончить с соглашением, т.к. оно, по его мнению, носило дискриминационный характер и несправедливо лишило Россию территории в 78 тысяч кв. км Берингова моря, включая континентальный шельф.