Инцидент произошел 11 февраля во время тематической службы в мегацеркви Crossroads в Цинцинатти, Огайо, посвященной Суперкубку.

На видео, размещенном на сайте церкви, видно, что сцена, на которой проходила служба, стилизована под стадион «Allegiant», на котором проходил финал Суперкубка, а пасторы предстали перед публикой в футболках игроков. Библия была завернута в обложку, напоминающую мяч.

Служители инсценировали момент розыгрыша мяча, право удара получила пастор Алли Паттерсон, и после свистка достаточно сильным пинком она пнула Библию в сторону прихожан.

За подобное действие на церковь и пасторов обрушилась волна критики, комментаторы обвиняли христиан, устроивших мини-спектакль, в сатанизме. На сайте церкви нет никакой информации, разъясняющей ситуацию.