Гражданка Канады занималась нелегальными поставками компонентов ракет в Россию 

Гражданка Канады Кристина Пузырева признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег и отправки компонентов ракет в Россию.

На фото: Кристина Пузырева и Николай Гольцев

В понедельник, 12 февраля, 32-летняя Кристина Пузырева из Монреаля признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег за ее роль в многомиллионной схеме по отправке попавшим под санкции российским организациям компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и других вооружениях в США, сообщает Департамент юстиции США.

Компоненты, отправленные с нарушением законодательства об экспортном контроле и санкциях, позже были обнаружены на российских оружейных платформах и в оборудовании радиотехнической разведки в Украине.

Как утверждается в обвинительном заключении и других материалах суда, ответчица отмывала деньги в рамках сложной схемы экспортного контроля и уклонения от санкций с участием SH Brothers Inc. (SH Brothers) и SN Electronics, Inc. (SN Electronics), двух компаний, зарегистрированных в Бруклине, Нью-Йорк.

Используя юридические лица SH Brothers и SN Electronics, ответчица и ее сообщники незаконно добыли, приобрели и отправили на миллионы долларов электронику двойного назначения от американских производителей конечным пользователям, в том числе попавшим под санкции организациям, в России. Отправленные электронные компоненты и интегральные схемы позже были обнаружены в конфискованных на Украине российских оружейных платформах и оборудовании радиоразведки, в том числе в БПЛА и управляемых ракетах.

Только одна компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов.

Вместе с Пузыревой обвиняемым также проходит ее муж Николай Гольцев. Как отмечает Департамент юстиции США, семейная пара очень обогатилась на незаконных поставках.

Правительство конфисковало 20 000 долларов наличными из номера нью-йоркского отеля, в котором была арестована обвиняемая. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 миллиона долларов, связанных с этой экспортной схемой.

В случае вынесения приговора Пузыревой грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.