США объявят о новых санкциях против РФ в связи со смертью Навального

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что объявление будет сделано в пятницу.

США объявят о новых санкциях против России в пятницу в связи со смертью оппозиционного лидера Алексея Навального. О санкциях будет объявлено накануне двухлетней годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили в Белом доме.



«По указанию президента Байдена в пятницу на этой неделе мы объявим о введении крупного пакета санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с Навальным», – заявил во вторник журналистам советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.



По его словам, санкции также будут введены в ответ на все действия России «в ходе этой злобной и жестокой войны, продолжающейся уже два года».

«Какую бы историю ни решило рассказать миру российское правительство, очевидно, что ответственность за смерть Навального несут президент Путин и его правительство», – сказал Кирби, добавив, что в отсутствие достоверного расследования обстоятельств смерти российского оппозиционера, тому, что говорят российские власти, доверять нельзя.



«Мы требуем от российского правительства полной транспарентности в отношении того, как он умер», – сказал Кирби.



Он отметил, что посольство США в Москве пытается получить больше информации о смерти Навального.



В связи с недавним выводом украинских войск из Авдеевки Кирби пояснил, что Украина приняла «мудрое решение», и вновь призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву.