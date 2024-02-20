США выясняют судьбу задержанной в РФ балерины, имеющей гражданство обеих стран

Издание New York Times сообщило, что ФСБ обвинило ее в государственной измене, выразившейся в сборе средств для Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Администрация Байдена осведомлена об аресте в России балерины, имеющей гражданство России и США, и запрашивает информацию о ее судьбе. Об этом заявил во вторник советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.



Пояснения Кирби прозвучали после того, как издание New York Times сообщило, что ФСБ объявило об аресте балерины по обвинению в государственной измене, выразившейся в сборе средств для Украины.



Как сообщается, 33-летняя задержанная постоянно проживает в Лос-Анджелесе, а задержана была в Екатеринбурге.

Сообщается, что имя задержанной — Ксения Хавана. Приводится и ее прежняя фамилия — Карелина.



Группа российских юристов «Первый отдел», специализирующаяся на делах, связанных с обвинениями в государственной измене и другими политическими обвинениями, сообщила, что женщину обвинили в государственной измене за то, что она отправила чуть более 50 долларов в нью-йоркскую некоммерческую организацию «Разом для Украины», оказывающую помощь этой стране.

«Мы все в шоке», — сказала в интервью Русской службе «Голоса Америки» бывшая свекровь Ксении, Элеонора Среброски.

«Она настолько светлый и хороший человек, что я не знаю, кто в этом мире скажет что-нибудь плохое о ней, — говорит Среброски о Карелиной. — Это доброе сердце, это трудолюбивая девочка. Это красавица, умница, танцовщица, стремится всегда реализовывать свои планы и делать счастливыми всех вокруг».

По словам Среброски, Карелина улетела в Россию накануне Нового года — навестить родных — и должна была в ближайшее время вернуться в США.

Она перестала выходить на связь, и cегодня мы узнали, почему, добавила Среброски.

По ее словам, Карелина переехала в США в 2012 и здесь познакомилась с ее сыном. Они поженились, но позже брак распался. Ксения оставалась в хороших отношениях с бывшим мужем.



В посте на странице Карелиной в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что она получила гражданство США в 2021.

В России Карелиной грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



В тот же день, когда было объявлено об аресте балерины, московский суд отклонил апелляцию об отмене предварительного заключения гражданина США Эвана Гершковича, сотрудника The Wall Street Journal, которого российские власти арестовали прошлой весной по обвинению в шпионаже.