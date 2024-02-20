В России задержана жительница Лос-Анджелеса, ее обвиняют в поддержке ВСУ

ФСБ РФ задержала россиянку с гражданством США по подозрению в госизмене. Она обвиняется в поддержке ВСУ.

“В Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство России и Соединенных Штатов Америки, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны,” — говорится в заявлении ФСБ.

На женщину завели уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), по решению суда она находится в СИЗО.

ФСБ также обвиняет женщину в том, что находясь в США она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины и “инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций”, которые предположительно направлялись на приобретение “предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов” для ВСУ.