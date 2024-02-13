В 2023 году беспилотные такси наездили километраж в 9 млн милль

В 2023 году беспилотные такси наездили километраж в пять раз больше, чем за год до этого.

Несмотря на рост аварий с участием беспилотных такси и сомнений в их безопасности, за 2023 год автомобили без водителя проехали по дорогам Калифорнии более 9 миллиона миль (почти 14,5 миллионов км), сообщило DMV, ссылаясь на отчеты компаний за период с 1 декабря 2022 по 13 ноября 2023 гг.

В годовых отчетах указывается, что за отчетный период тестовые автомобили проехали рекордные 9 068 861 миль в автономном режиме по дорогам общего пользования Калифорнии: 5 801 069 миль с подстраховывающим водителем и 3 267 792 мили без водителя. По сравнению с предыдущим отчетным периодом это увеличение примерно в 5 раз.

Это количество более чем в пять раз превышает показатели 2022 года. Наиболее часто беспилотные автомобили использовали компании Cruise и Waymo. Первая за счёт своего обширного автопарка смогла проехать 63% от общего километража, на долю второй компании приходится 36%.

Согласно заявлению DMV, 38 компаний имеют разрешения на тестирование своих автономных транспортных средств с участием контролирующего водителя. Только 6 из них получили разрешение на тестирование без водителя: Waymo, Zoox, Apollo, Nuro, WeRide и AutoX.

В октябре 2023 года на территории Сан-Франциско беспилотный автомобиль Cruise нашла на пешехода и протащил его на 20 футов (6,1 метра), этот случай вызвал общественный резонанс и побудил компанию прекратить свою деятельность по всей стране.

Беспилотный транспорт наиболее активно использовался на территории Сан-Франциско. В случае с компанией Cruise реакция на его применение была разной: одни остались довольны беспристрастностью автоматики, другие же возмущались из-за непредсказуемости систем, так как эти автомобили довольно часто становились причиной заторов на дороге. Не остались в стороне и представители профессиональных союзов в сфере авто, которые открыто высказывали своё недовольство.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship