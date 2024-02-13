Илон Маск отрицает, что его компания продавала России терминалы Starlink

Военная разведка Украины обвинила российские войска в использовании терминалов Starlink на оккупированных территориях, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковые сети его компании никогда не работали и не продавались в России.

«В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink в Россию. Это категорически не соответствует действительности, – написал Маск в принадлежащей ему социальной медиаплатформе X. – Насколько нам известно, ни один терминал Starlink не был прямо или косвенно продан в Россию».

Принадлежащая компании Илона Маска SpaceX система Starlink представляет собой сеть спутников на низкой околоземной орбите, которые могут обеспечить интернетом удаленные территории или районы, где нормальная инфраструктура связи отключена.

«Мои компании, вероятно, сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой», – сказал Маск во время трансляции на медиаплатформе X. Маск утверждает, что SpaceX отняла у России две трети бизнеса космических запусков и что «Starlink в подавляющем большинстве случаев помогал Украине».

Главное управление разведки Украины (ГУР) заявило в воскресенье, что у него есть новые доказательства использования этого оборудования российскими войсками в оккупированных регионах восточной Украины.

«Были случаи использования этой техники российскими оккупантами. Это становится систематическим», – заявил в воскресенье по государственному телевидению пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов, сказав, что не будет «раскрывать все детали» своих заявлений.

Юсов заявил, что согласен с тем, что Starlink «официально не продается» россиянам. По его словам, Россия покупает их через «параллельный импорт», который является «по сути контрабандой».

Это не первый случай, когда Украина конфликтует с Маском из-за Starlink.

В прошлом году владелец Tesla и SpaceX отклонил просьбу активировать сеть в Севастополе, чтобы поддержать украинскую атаку на российский военно-морской флот. По его словам, в случае согласия SpaceX стала бы «явным соучастником крупной военной акции и эскалации конфликта».

Украина сама широко использовала Starlink при обеспечении связи и коммуникаций для своих войск во время войны. В прошлом году Маск заявил, что его компания не может бесконечно финансировать услуги в Украине, но затем все же согласился поддерживать связь.