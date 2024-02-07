Двое мужчин с бронежилетами и биноклями ночного видения обвинены в хранении наркотиков

26-летнему Юрию Владимировичу Ляшуку из Хаф-Уэй, Миссури, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в хранении наркотиков.

Согласно отчету шерифа, рано утром 3 февраля представитель шерифа округа Камден, Миссури, остановил машину возле Маунт-Хореб-роуд на шоссе 5. За рулем находился 45-летний Джозеф Риггс, у которого не оказалось при себе водительских прав, кроме того, в результате проверки личности выяснилось, что округом Вебстер выпущен ордер на его арест. Ляшук находился на пассажирском сидении.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили 29 кусков алюминиевой фольги с обгоревшими остатками, бонги (устройство для курения травы, прим. “Славянский Сакраменто”), пластиковые трубочки, 4,5 грамма предположительно порошкообразного фентанила, более 20 предположительно капсул фентанила, метамфетамин и кокаин. Также полицейские также изъяли заряженный пистолет, два комплекта стальных пластин и комплект бинокля ночного видения.

В итоге, оба мужчины были задержаны и помещены в тюрьму, за них был назначен залог в размере $150 000 за Ляшука и $150 500 за Риггса. Как отмечается в рапорте полиции, за Ляшуком тянется серьезный шлейф совершенных ранее преступлений.

6 февраля Лашук отпущен, Риггс находится в заключении. В ноябре 2020 г. полиция округа Плейсер (Калифорния) сообщала о задержании некого Юрия Ляшука, которому на тот момент было 23 года. Молодой мужчина был арестован тогда по делу о взломе складского помещения в г. Розвилл.