Безбилетный россиянин приговорен к 93 дням заключения, ему грозит депортация 

Федеральный суд Лос-Анджелеса приговорил 46-летнего Сергея Очигаву, гражданина России и Израиля, прилетевшего в США из Дании без паспорта, визы и билета, к уже отбытому сроку, составившему 93 дня и 3 годам условно. Также он должен возместить авиакомпании SAS стоимость авиабилета в сумме 2 174 долларов и 90 центов.

Прокуроры заявили, что ожидают, что Очигава будет помещен под стражу Иммиграционной и таможенной службой США для проведения процедуры депортации. В настоящее время не уточняется, в какую страну он будет депортирован – Израиль или Россию.

Напомним историю незадачливого путешественника

Очигава нелегально прибыл в США «Скандинавскими авиалиниями» (SAS). На борт он попал, пристроившись за одним из ничего не подозревающих пассажиров рейса SK931 в аэропорту Копенгагена. Во время 10-часового полета до Лос-Анджелеса безбилетный пассажир получил две порции бортового питания и пытался съесть шоколадку, принадлежавшую членам экипажа.

По прилету в аэропорт Лос-Анджелеса Очигава заявил, что забыл свой российский паспорт в самолете. Паспорт путешественника так ине был найден. А на паспортном контроле выяснилось, что Очигавы не было в списке пассажиров рейса SK931. Более, что Очигава назвался Сергеем Шломо. Когда после поисков его имени по базам данных он нигде не был обнаружен, его задержали.

Как свидетельствуют судебные документы, Очигава сделал две попытки сесть на рейсы из Копенгагена.

Кто такой Сергей Очигава?

Агентство. Новости пишет, что в России есть только один экономист с такими ФИО: “В российских утечках есть только один Сергей Владимирович Очигава, выяснило «Агентство». Из его резюме следует, что в 2003 году он получил степень кандидата экономических наук, аспирантуру он проходил в Российской экономической академии имени Плеханова (РЭУ). Также в резюме говорится, что он был консультаном в компании «Маркетинговые и инвестиционные проекты» и занимал такой же пост в консалтинговой компании «Интелектсервис». Также он был менеджером по рекламе в «Мосстройпластмасс» и преподавал в РЭУ им. Плеханова”.