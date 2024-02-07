В результате наезда в штате Вашингтон умерла иммигрантка из Беларуси

В воскресенье вечером 84-летняя Наталью Радчук сбила красная машина, двигавшаяся на скорости. Пожилая женщина пыталась перейти оживленную Централ-Авеню-Саут в районе Оберна Кент, но ей это не удалось. Водитель даже не попытался остановиться и скрылся с места происшествия.

Когда произошла авария, было уже темно, к моменту приезда полиции и медиков женщина была уже мертва.

Наталья Радчук родом из Беларуси, вышла замуж за вдовца и смогла влиться в новую семью. Ее пожилой муж стал вдовцом второй раз.

Полиция Кента просит связаться с ними, если вы увидите небольшой красный четырехдверный седан с повреждениями передней части или обладаете иной информацией, связанной с происшествием.