Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

Такер Карлсон прилетел в Россию на прошлой неделе, российские провластных СМИ внимательно следят за его визитом и освещают каждый его шаг. Вскоре все заговорили о его намерении взять интервью у президента РФ, однако эту новость никто не подтверждал. Но вскоре появилась информация, что Путин дал интервью американскому ведущему, и ее подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Карлсон заявлял, что интервью будет показано “без купюр” на его сайте Tucker Carlson Network, а потом и на его аккаунте в Х (бывший Twitter).

Карлсон неоднократно заявлял, что американские власти пытались сорвать это интервью. Однако, Белый Дом не стал комментировать эти обвинения, назвав их “смехотворными”. Представители Евросоюза уже заявили о возможности введения санкций против Карлсона ввиу его поездки в РФ.

На своем аккаунте в социальной сети Х Карлсон заявил, что хочет взять интервью у Путина, т.к. американцы “ничего не знают” о происходящем в России и Украине.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

“Мы здесь не потому, что любим Путина. Мы здесь потому, что любим США,” – заявил он в своем видео.

Экс-ведущий Fox News неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они не берут интервью у Путина, а только показывают сторону Зеленского. За что получил изрядную порцию критики от коллег по цеху. В частности, Кристиан Аманпур из CNN заявила в Х:

“Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся брать интервью у президента Путина каждый день с момента его полномасштабного вторжения в Украину? Это абсурдно – мы продолжим просить об интервью, как делаем это уже много лет.”

Ожидается, что интервью будет опубликовано уже завтра, 8 февраля.