В минувшую пятницу присяжные признали россиянина виновным в федеральном преступлении – посадка на рейс из Дании в международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX) без билета, паспорта и визы.

Сергей Владимирович Очигава, 46 лет, обладатель российского и израильского паспортов, был признан виновным по одному пункту обвинения в безбилетном проезде на самолете – федеральном преступлении, за которое по закону максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Согласно доказательствам, 3 ноября 2023 года Очигава проскользнул через турникет безопасности в аэропорту Копенгагена, Дания, за ничего не подозревающим пассажиром, чтобы войти в один из терминалов аэропорта без посадочного талона. На следующий день он незамеченным прошел через выход на посадку и скрылся на борту рейса Scandinavian Airlines, направлявшегося в Лос-Анджелес. Во время полета бортпроводники заметили Очигаву, поскольку он постоянно пересаживался на свободные сиденья.

Когда самолет приземлился в Лос-Анджелесе во второй половине дня 4 ноября, Очигава столкнулся с сотрудниками таможни и пограничной службы (CBP) на иммиграционном контрольно-пропускном пункте в Лос-Анджелесе. Офицеры CBP не смогли найти никаких записей об Очигаве и обнаружили, что он не значился в качестве пассажира на этом конкретном рейсе Scandinavian Airlines или на каком-либо другом прибывающем международном рейсе. Очигава не смог предъявить паспорт, визу или другой документ для въезда в Соединенные Штаты.

Отвечая на вопросы сотрудников CBP, Очигава предоставил ложную информацию о своей поездке в США, в том числе сообщил CBP, что оставил свой паспорт в самолете.

Очигава находится под стражей с момента своего ареста в Лос-Анджелесе 4 ноября 2023 года. Слушания по его приговору назначены на 5 февраля.