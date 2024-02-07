«От депутата в России до массажиста в Майами»

Героем нашей сегодняшней истории является Виктор Каменщиков, бывший депутат муниципального собрания города Владивосток. Он является гражданином России и в данный момент проживает во Флориде, в городе Майами.

Два года назад он получил политическое убежище на территории Соединённых Штатов Америки.

Живя в США Виктор Каменщиков открывает для себя новых мир, несмотря на то, что адаптироваться в чужой стране нелегко.

Как рассказал «Славянскому Сакраменто» бывший российский депутат, свою родину – Приморский край он покинул по вынужденным причинам. Россиянину нелегко было соблюдать нейтралитет в отношении к коррупционным схемам местного правительства и он не смог поддерживать нападение России на Украину. По его словам, иногда поступаться собственной честью гораздо сложнее, чем комфортом.

Экс-депутат говорит, что КПРФ на Дальнем востоке — это системная партия, которую вся несистемная оппозиция использует для политического прикрытия. По его славам, под флагами КПРФ активно проходят политические митинги, акции против политики Владимира Путина и правительства РФ.

Виктор Каменщиков поделился инсайдом Коммунистической партии РФ, говоря, что внутри партии есть «свои» и «не свои». «Свои» — это сталинисты, старые коммунисты-однопартийщики, а «не свои» — это свежие члены партии, которые приносят партии некоторую пользу, обновляя ее, привнося либеральные взгляды. Стоит отметить, что по такому же принципу действует и ЛДПР. Эти две партии вбирают в себя часть оппозиционеров и борются за интересы граждан на местах.

Каменщиков отметил, что вторжение в Украину во много инициировали именно верхушка партии КПРФ, которая представляет интересы своих избирателей в Думе Российской Федерации. Поэтому на высшем уровне толерантность к либерализму (особенно после начала войны в Украине) под крышей данной партии более быть не может.

Если говорить про Америку, то здесь все прекрасно понимают, что в РФ, кроме доминирующей партии «Единая Россия» выбора немного – лишь между двумя партиями: коммунистической и либерально-демократической, которая по сути, судя по сегодняшним лозунгам, является нацистской.

Для Виктора Каменщикова обьявление войны в Украине, (а в России ее по прежнему называют «СВО») стала серьёзным ударом. Он, как и значительная часть страны, на протяжение нескольких месяцев находился в шоке.

В первые полгода войны имелось много россиян, которые активно и открыто выступали против войны. Народ продолжал и время от времени продолжает выступать за прекращение боевых действий, несмотря на то, что это зачастую является очень опасным занятием.

Медленно, но верно правительство подавляет народное сопротивление. Осознав бесполезность своих действий в качестве оппозиционера во власти, депутат принял решение покинуть свой пост и оставить свою родину.

По словам Каменщикова сегодняшнее российское общество воспринимает происходящее в стране довольно пассивно, стараясь как бы не замечать курса правительства. Но «наверху» всё иначе. Если ты являешься известным политиком, журналистом, актером тебе не удастся долго соблюдать нейтралитет. Там нужно идти до конца. Либо за войну, либо – против. Во втором случае, тебе не удастся долго продержаться на плаву…

Страну депутат из Владивостока покинул через Стамбул и сразу – в Мексику. Он пять дней пробыл в мексиканской столице, после чего сел на самолёт и долетел до приграничного города Тихуана. Оттуда он пешком дошёл до контрольного пункта Сан-Исидро. На момент приезда на руках у мужчины было чуть больше 4 тысяч долларов.

Границу США российский политик пересекал в одиночестве, семья до сих пор к нему не присоединилась.

После запроса на политическое убежище Виктора надолго задержали на границе (только в иммиграционной тюрьме его продержали около 5 месяцев). Потом еще полгода россиянин доказывал в иммиграционном суде свое право на получение политубежища.

Сразу после утверждения иммиграционного статуса экс-депутат отправился в Майами, где и проживает сегодня.

В России у депутата остались близкие. К счастью, они не считают Виктора предателем родины. С одной стороны его родственники и близкий круг волнуются – всё же, мужчина находится в чужой стране. Но, с другой – они рады, что он, по крайней мере, на свободе, в отличие от многочисленных оппозиционеров как, например, один из близких друзей Виктора, который получил 20 лет тюрьмы за выступления против действующих властей.

Ходящие слухи о возможном развале Российской Федерации бывший депутат опровергает. По словам Виктора, «в низах нет никакого прецедента распада, как это было в случае с СССР».

Находящийся в России люди мало говорят о возможности распада, но некоторое напряжение в воздухе все же присутствует. В истории Дальнего востока имеется прецедент: в далеком 1920 г. существовало де-юре независимое демократическое государство – Дальневосточная Республика. Конечно, она была в основном марионеткой в чужих руках и существовала непродолжительный период – всего два года, но сам факт её появления стоит учитывать. Истории свойственно повторяться.

Также есть версия, что Китай попытается захватить Дальний Восток. По словам Виктора, китайские предприниматели очень вальяжно чувствуют себя в Приморском крае и в принципе в России, вплоть до самого Урала. По мнению депутата, уже в ближайшем будущем экспансия Китая может стать серьёзной проблемой для России.

Но даже если бы произошёл распад России, то Китай не смог бы покуситься на Дальний Восток, полагает Каменщиков – Япония, Корея и Китай попросту бы не позволили друг другу как-то вмешиваться, чтобы не нарушить шаткий геополитические баланс.

Некоторым обозревателям может показаться, что Путин питает какую-то любовь к Владивостоку. Но в действительности начиная с 2008 года этот город является сильной оппозиционной столицей России. И эта идея регионализации и сепаратизма, как считают политэксперты, как минимум пугает Путина. По мнению Виктора, действительно, лидер РФ должен быть сильно напряжен из-за того, что где-то на другом конце страны есть люди, которые выступают против него.

Поэтому дело однозначно не в любви Путина к Владивостоку. Практика показывает, что регионы, которые на сто процентов поддерживают лидера страны, живут в нищете, свидетельствует российский политический беженец.

А те, кто выступают в качестве оппозиции, как правило, живут получше. Хотя Якутия в данном плане явно стала исключением. Но там вообще своя политика.

Стоит поговорить и про Игоря Сергеевича Пушкарёва, бывшего мэра города Владивосток. Сейчас он находится в тюрьме. Изначально ему дали срок в 12 лет, а потом «накинули» ещё несколько. В городе Спасск-Дальний находится цементный завод, который ранее принадлежал Игорю Сергеевичу. Можно сказать, что в тот момент он стал хозяином этого дальневосточного моногорода. Соответственно, в свое время в регионе он был довольно влиятельным человеком.

Как только Пушкарёв стал укреплять свою власть, стало понятно, что с местным губернатором Сергеем Михайловичем Дарькиным ему не по пути. Поэтому последний решил использовать классический «трамплин» и отправить Игоря Сергеевича в Совет Федераций. Можно сказать, что его «сплавили» на почётную политическую пенсию. Губернатору было важно отослать политического противника подальше от региона, комментирует ситуацию с опальным мэром.

В какой-то момент Пушкарёв решил вернуться назад и занять пост мэра Владивостока. Это был единственный мэр, который смог два раза подряд занять эту должность. И после этого на него начались гонения. Теперь, получается, что из-за своих принципов политик теперь сидит в тюрьме, говорит Каменщиков.

Сам Виктор Каменщиков говорит, что никогда в своей карьере политика взяток не брал. По его словам, в российском политической тусовке чутко чувствуют кто «свой», а кто «чужой». И не предлагают, если видны признаки «чужака», того, кто не поддерживает курс правительства. И неприятие Владимира Владимировича Путина — как раз один из таких признаков «чужого».

Несмотря на политическое противостояние и многочисленные противоречия в родном регионе за время своей депутатской деятельности Виктор вместе со своей командой сумели многого добиться. Им удалось заблокировать проекты строительства многоквартирного дома для чиновников во Владивостоке. Одним своим присутствием члены КПРФ зачастую «не позволяли членам партии Единая Россия творить откровенные глупости».

Сам Каменщиков не стеснялся освещать многие вопросы в прессе и там часто можно было увидеть его комментарии, что являлись стоп-фактором для многих единороссов.

Совсем скоро состоятся президентские выборы и Виктор планирует принимать участие в митингах на территории США.

Конечно, после преследований на родине у него еще сохранился посттравматический синдром на политическую борьбу, но он надеется, что сможет его перебороть.

В США к бывшему депутату сейчас периодически обращаются люди и он с радостью отвечает на разные вопросы и всячески проливает свет на ситуацию в России.

Однако Виктор Каменщиков заявляет, что целиком вливаться в политическую деятельность он не желает, потому что, по его мнению, с большинством сегодняшних россиян довольно сложно добиться взаимопонимания.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship