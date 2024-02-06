Украина заявила о первом поступлении в бюджет денег, арестованных в результате антироссийских санкций.

Об этом сообщил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль в своем телеграмм-канале 30 января:

“Средства врагов Украины – на восстановление инфраструктуры.

Друзья, сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн. гривен уже поступили в государственный бюджет. Речь идет о личных средствах таких коллаборантов как Ворон (сенатор от Запорожской области, прим. Славянский Сакраменто”) и Сальдо (губернатор Херсонской области, прим “Славянский Сакраменто” и финансы с предприятия российского олигарха Дерипаски.”

Он добавил, что конфискация активов будет продолжаться и коснется всех, кто находится в санкционном списке Киева.

Украинские санкции против Дерипаски и Сальдо введены в октябре 2022 года, а против Вороны — в апреле 2023 года.