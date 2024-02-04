Семья украинских иммигрантов из Сакраменто потеряла двух близких родственников в течение 2 недель.

В течение короткого периода времени семья иммигрантов из Украины пережила несколько смертей: в ноябре прошлого умерла бабушка Валентина. В поисках лучшей жизни она приехала в США со своей семьей, включая дочь Виолетту, в 80-е годы прошлого века. В Америке у Виолетты родилась дочка Мариам, которой сейчас 19 лет, она студентка колледжа. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в офисе коронера округа.

Как пишет двоюродная сестра Мариам Оксана Акишкин, организовавшая сбор на GoFundMe, 8 января ее сестра Анастасия Серая была насмерть сбита поездом Union Pacific, расследование этого инцидента продолжается.

Двумя неделями позже, 25 января в 21:30 ее 42-летнюю тетю Виолетту Серую, мать Мариам, насмерть сбила машина, водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с ними. Похороны Виолетты пройдут 7 февраля на кладбище “Тихая Гавань” в Сакраменто.

“Наша семья устала; менее чем за три месяца мы потеряли трех членов семьи, моя тетя взяла (Виолетта Серая, прим. “Славянские Сакраменто”) кредит на похороны моей сестры, мы все скинулись на похороны, а теперь умерла моя тетя. Мы не хотим обременять ее дочь и хотим сделать это как можно проще для нее,” – пишет Оксана.

Пока семье Серая удалось собрать $8645.

Оксана просит всех неравнодушных помочь своей двоюродной сестре Мариам, оставшейся сиротой.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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