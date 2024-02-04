В Калифорнии бушует самый сильный зимний ураган в этом сезоне

По прогнозам, самый сильный ураган, вызванной атмосферной рекой, в этом сезоне принесет проливной дождь, снег и ветер и продлится с вечера субботы до, как минимум, вторника, – сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Эрик Шенинг на брифинге по реагированию на чрезвычайные ситуации, проведенном Калифорнийским управлением по чрезвычайным ситуациям (CalOES) в субботу, 3 февраля.

Район залива Сан-Франциско и Центральная долина уже ощутили силу порывистого ветра и дожди, однако ожидается, что высокий риск чрезмерных осадков, которые могут привести к оползням, и самые сильные наводнения ожидаются с воскресенья по вторник на центральном и южном побережье, включая Лос-Анджелес (где все сейчас готовятся к церемонии вручения премии «Грэмми») и Сан-Диего.

Национальная метеорологическая служба (NWS) выпустила предупреждение об ураганном ветре в районе Биг-Сюра и близлежащих районов. Метеорологическое агентство отнесло районы, включая округа Санта-Барбара и Лос-Анджелес, к зоне повышенного риска чрезмерных осадков, прогнозируя «почти непрерывные дожди» в течение следующих 48 часов. В этих округах В округах были изданы распоряжения об эвакуации некоторых жителей из-за риска наводнений, вызванных штормом.

Обязательная эвакуация действует в некоторых районах Сан-Хосе и округа Вентура.

Ожидается, что во время атмосферной реки из берегов выйдут 5 рек: Рашн-ривер в округе Мендосино; река Кармел в округе Монтерей; река Гуадалупе в округе Санта-Клара; река Вентура в округе Вентура; и река Сан-Диего в округе Сан-Диего.

В горах Северной Калифорнии и Сьерра-Невады ожидается обильный снегопад.

Центр борьбы с наводнениями штата будет работать 24 часа в сутки во время урагана. Официальные лица штат призывают отложить несрочные дела и исключить несущественные поездки.

“Помните: шесть дюймов воды могут сбить взрослого человека, 12 дюймов могут смыть ваш автомобиль, а два фута воды могут сдвинуть с места внедорожник или грузовик,” — сказала директор CalOES Нэнси Уорд на субботнем брифинге по реагированию на чрезвычайные ситуации.

“Пожалуйста, отложите любые несущественные поездки до тех пор, пока не пройдет ураган,” — сказал директор Caltrans Тони Таварес. “Однако, если вам необходимо ехать, пожалуйста, снизьте скорость, планируйте маршрут с большим запасом времени.”

Что делать?

Будьте в курсе, подпишитесь на оповещения о чрезвычайных ситуациях на calalerts.org, проверяйте экстренные обновления на веб-сайте CalOES и в социальных сетях; избегайте несущественных поездок и будьте готовы к отключениям электроэнергии во время очень сильного ветра; не передвигайтесь по затопленным дорогам; и следуйте всем местным уведомлениям об эвакуации.

Хорошая новость заключается в том, что после вторника количество дождей значительно уменьшится, в середине недели не ожидается никаких рисков наводнений.