Погиб сын одного из руководителей “Zoom”

Трагедия случилась 14 января 2024 года в Калифорнийском прибрежном городке Хаф-Мун-Бэй, в результате авиакатастрофы погибли 27-летний сын руководителя компании «Zoom», его невеста и еще 2 человека.

Официальные источники сообщают, что катастрофа случилась с самодельным одномоторным четырехместным самолетом Cosy MK IV, однако пока не сообщается, кто им управлял.

Одним из тех, кто был на борту, оказался Исаак Циммерн, сын 59-летнего Иоанна Циммерна, занимающего пост руководителя глобального образовательного маркетинга в «Zoom».

Нашелся очевидец который видел, как в воскресенье вечером самолёт неожиданно рухнул в воду, в 19:14 он сделал звонок в службу спасения. Он сообщил, что слышал, как заглох двигатель, прежде чем самолет рухнул.

В данный момент ведется расследование причин крушения. Активное участие в нём принимают Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации. Предварительный отчет будет доступен в течение 30 дней, после катастрофы, а вот финальный отчет с указанием вероятной причины крушения может занять от одного до двух лет.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship